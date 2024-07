Jonas De Roeck hield Mandela Keita met duidelijke reden op de bank

Royal Antwerp FC heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. Een doelpunt van Vincent Janssen was genoeg voor de zege op bezoek bij Charleroi.

Wervelend was het zeker niet, maar Royal Antwerp FC deed wel wat het moest doen: winnen op bezoek bij Sporting Charleroi. Zo is het debuut van trainer Jonas De Roeck ook meteen geslaagd.

“Als nieuwe trainer is het eerste waaraan je werkt altijd de organisatie, maar de voorbije weken zijn we ook aan de offensieve patronen begonnen”, vertelt De Roeck aan Het Nieuwsblad.

Het was volgens de trainer een moeilijke wedstrijd voor The Great Old. “De eerste helft hadden we de controle, maar in de eerste tien minuten van de tweede helft hadden we het lastiger. Dat hebben we daarna wel kunnen herstellen.”

Transferperikelen

De ervaring van mannen als Vincent Janssen en Denis Odoi trok Antwerp over de streep op de momenten dat het echt nodig was. Het mag nu al duidelijk zijn dat deze spelers dit seizoen van groot belang zullen zijn.

Opvallend was dat Mandela Keita bij Antwerp op de bank begon. Volgens De Roeck, zo vertelde hij achteraf op de persconferentie, had dit te maken met transferbeslommeringen. Ook Vincent Janssen en Zeno Van den Bosch worden nog aan een vertrek gelinkt.