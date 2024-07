Anderlechtlegende kant zich tegen komst van Christian Eriksen

Christian Eriksen wordt sinds maandag gelinkt aan een transfer naar Anderlecht. Dat zou een straffe stunt zijn, maar niet iedereen is er gelukkig mee.

Anderlecht is op zoek naar de nodige versterkingen. Vorig seizoen kon Jesper Fredberg uitpakken met de komst van Thorgan Hazard en Kasper Schmeichel.

Ook dit jaar lijkt de Deen te dromen van een grote naam richting het Lotto Park. Nu zou niemand minder dan Christian Eriksen van Manchester United in beeld zijn om naar Anderlecht te komen.

Zijn contract in de Premier League loopt volgend jaar af, waardoor een transfer wel tot de mogelijkheden behoort. Bovendien wil Eriksen ook spelen, wat niet meteen gegarandeerd is bij Man United.

Bij Le Vestiaire sprak voormalig Anderlechtspeler en -aanvoerder Silvio Proto zich uit tegen de transfer van Eriksen naar paarswit. “Wat zou zo'n speler de club brengen? Leg me dat eens uit. Ik weet niet of hij alle problemen zou oplossen”, vertelde Proto.

“Zou hij creativiteit brengen? Investeer dan in een jonge Belg of een jonge speler die je later kunt doorverkopen. Want dit is geldverspilling. Is het zeker dat hij een titel brengt? Nee. En als hij de plaats van Verschaeren inneemt, 'vermoord' je ook een jonge speler.”