Er staat extra druk op Chelsea, Napoli én... Lukaku: 'Napoli krijgt nieuws dat hen met de rug tegen de muur duwt'

SSC Napoli heeft het heft in eigen handen genomen om Victor Osimhen naar Chelsea FC te loodsen. En dat heeft een héél duidelijke reden. PSG ziet namelijk af van een transfer.

PSG was de voorbije weken het meest concreet voor Victor Osimhen. De Parijzenaren zaten rond de tafel met SSC Napoli, maar in de buurt van een akkoord kwamen beide elftallen nooit. Partenopei houdt immers vast aan een vraagprijs van honderd miljoen euro.

In de ogen van Aurelio De Laurentiis is dat overigens een koopje. In het contract van de 25-jarige Nigeriaan staat een afkoopsom van 130 miljoen euro. In de ogen van de excentrieke voorzitter geeft Napoli dertig miljoen euro korting.

De Frans media weten dat PSG de deur inmiddels heeft dichtgegooid. PSG betaalde vorig seizoen 155 miljoen euro voor Gonçalo Ramos en Randal Kolo Muani. Een extra spits is in principe dan ook niet nodig.

Bovendien heeft Luis Enrique intern aangegeven dat hij een type zoals Osimhen niet ziet passen in zijn elftal. Het was dan ook geen toeval dat ook de naam van Khvicha Kvaratskhelia aan bod kwam tijdens de gesprekken tussen PSG en Napoli.

Is een ruildeal tussen Romelu Lukaku en Victor Osimhen de enige oplossing?

Een verhuis - lees: uitleenbeurt met verplichte aankoopoptie - naar Chelsea lijkt voor Napoli dan ook de enige manier om Osimhen op korte termijn te slijten. Romelu Lukaku blijft in tussentijd in de wachtkamer zitten. Geraakt zijn geduld ook ooit op?