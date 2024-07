'Ex-spelers van Royal Antwerp FC krijgen geen goed nieuws te horen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ajax Amsterdam moet stevig bezuinigen. Om nog spelers te kunnen aanwerven moeten er eerst een aantal vertrekken.

De Nederlandse krant Het Parool schrijft dat ex-Antwerpspeler Gaston Avila en ploegmaten Jakov Medic en Chuba Akpom mogen vertrekken bij Ajax.

De Nederlandse voert een forse schifting door. Maandag was al duidelijk dat ook Benjamin Tahirovic, Silvano Vos, Borna Sosa en Owen Wijndal, eveneens een ex-speler van The Great Old, moeten opkrassen.

De club deed dat met een fors signaal. De namen die maandag vielen werden zonder pardon teruggezet naar Jong Ajax, zodat ze zeker voelen dat ze niet meer welkom zijn.

Het feit dat bij Gaston Avila ook wordt aangedrongen om te vertrekken is best opmerkelijk. De Argentijn herstelt immers nog altijd van een zware knieblessure. Het zou vreemd zijn dat een club hem in die hoedanigheid wil aanwerven.

Ajax heeft dringend de nodige fondsen nodig van vertrokken spelers om nieuwe aanwinsten aan te trekken. Deze zeven spelers moeten voor het einde van de zomer vertrokken zijn.