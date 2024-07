Heeft Klopp zijn definitieve afscheid aangekondigd? "Het is voorbij voor mij als coach"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jürgen Klopp nam na vorig seizoen afscheid van Liverpool FC. De coach besliste enkele maanden geleden al om een sabbatjaar in te lassen. Al kan zijn afscheid evengoed definitief zijn.

Jürgen Klopp nam na negen seizoenen afscheid van Liverpool FC. De Duitser kondigde vlak na de jaarwisseling zijn afscheid aan, maar deed uiteraard het seizoen uit.

De voormalige coach van onder meer Borussia Dortmund en The Reds was vandaag te gast als spreker op het International Coaches Congress in Wurzburg. En hij kwam er met een opvallende uitspraak.

"Voor mij is het momenteel afgelopen als coach", hint Klopp naar een definitief afscheid. "Ik heb de beste teams ter wereld mogen coachen én de kans gehad om in schoonheid afscheid te nemen bij Liverpool."

Nochtans had Klopp aanvankelijk een sabbatjaar aangekondigd. "Ik wil mijn uitspraken binnen enkele maanden gerust nog eens evalueren. Maar op dit moment is de goesting er niet om terug te keren bij een club."