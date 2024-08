Frank De Bleeckere neemt opmerkelijke uitdaging aan in het buitenland

De voormalige topscheidsrechter en ex-adjunct-technisch directeur van het Professional Refereeing Department gaat voor een opmerkelijke uitdaging. Hij gaat namelijk aan de slag bij in Azerbeidzjan.

Rijkgevulde carrière

Frank De Bleeckere was jarenlang één van de toonaangevendste scheidsrechter in België. Onder zijn leiding werden ook heel wat Europese topwedstrijden in goede banen geleid. Hij was tevens actief op verschillende EK's en WK's.

Na zijn actieve carrière ging hij aan de slag bij Professional Refereeing Department als adjunct-technisch directeur. In deze functie trad hij ook geregeld op als woordvoerder van de scheidsrechters en gaf hij extra duiding bij bepaalde VAR beslissingen.

Op 4 juli 2024 werd bekendgemaakt dat de Belgische voetbalbond en Frank De Bleeckere uit elkaar gingen. Het heeft echter niet lang geduurd dat hij zonder baan zat.

Een exotische uitdaging wacht hem

De voetbalbond van Azerbeidzjan maakte namelijk bekend dat Frank De Bleeckere hun nieuwe voorzitter wordt van de scheidsrechterscommissie.

“Tijdens de laatste vergadering van het Uitvoerend Comité van AFFA, gehouden op 12 juli 2024, werd de kwestie van de voorzitter van het Scheidsrechterscomité besproken en werd een positief advies gegeven aan de Belg Frank De Bleeckere, rekening houdend met zijn rijke internationale ervaring en professionele activiteiten”, luidt het in een persbericht van de Azerbeidzjaanse voetbalbond.

“Er was behoefte om enkele voorwaarden van het contract te bespreken. Er werd een contract van 3 jaar getekend met de Belgische FIFA-scheidsrechter. De Bleeckere zal vanaf 28 juli het trainingskamp van de Premier League- en League I-scheidsrechters van Misli leiden.”