Standard-coach Ivan Leko komt met heldere uitleg na overwinning tegen Club Brugge

Ivan Leko doet met Standard wat weinigen hadden verwacht, namelijk aan de competitie beginnen met 4 op 6 na een gelijkspel tegen Genk en een overwinning tegen Club Brugge.

"Ik ben heel blij met dit resultaat. We wisten dat we tegen de beste ploeg uit de competitie moesten spelen, de kampioen van België. We wisten dat het heel moeilijk zou worden en dat onze kansen klein waren", vertelde Leko na de wedstrijd.

"We verwachtten dat we 30 tot 35% balbezit zouden hebben, maar we geloofden ook dat het geluk aan onze kant zou zijn als we hard zouden vechten. De eerste helft waren we beter: we hadden kansen en we stonden defensief sterk."

"De tweede helft merkte je dat mijn team fysiek nog niet helemaal in orde is en dat we nog werk hebben. Als je ervoor vecht en erin gelooft, dan heb je het geluk aan je zijde. We profiteren ook van de fase waarin de competitie zich bevindt."

De oefenmeester wijst ook op de moeilijke situatie bij Standard en is trots op zijn spelers. "Er stonden 4 of 5 spelers aan de aftrap bij ons die vorig jaar in het B-team stonden. Mijn jongens verdienen felicitaties."

"We mogen nu vieren want dit is een mooie overwinning. Vanaf maandag moeten we opnieuw hard werken en we moeten vooral bescheiden blijven. We moeten fysisch en tactisch nog beter worden."