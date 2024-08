Thibaut Courtois verliest met Real Madrid eerste Clasico van Barcelona: "Dit smaakt een beetje vies"

Real Madrid heeft een vriendschappelijke Clasico verloren van FC Barcelona. Het werd 1-2 in de Verenigde Staten. Thibaut Courtois baalde na de nederlaag.

In het MetLife Stadium in New Jersey namen Real Madrid en FC Barcelona het tegen elkaar op in een vriendschappelijke Clasico. Al is zoiets nooit helemaal vriendschappelijk.

Kort voor rust kon Pau Victor de score openen. Na de koffie was het weer prijs voor Pau Victor. Deze keer kon hij een voorzet van dichtbij in doel werken.

Thibaut Courtois, die tussen de palen stond, leek wat onhandig te handelen bij het tweede tegendoelpunt. Hij durfde na afloop ook de schuld bij zichzelf te leggen.

"Ik baal toch wel van die goal", vertelde hij volgens HLN. "Ik schatte de stuit een beetje verkeerd in. Ik had niet de reflex. Noch met m’n handen, noch met het been."

"De bal dwarrelde tussen mijn benen binnen. Ja, dit smaakt een beetje vies. Maar in zo een voorbereiding blijf je bijleren en stappen zetten. Zelfs als keeper", besluit hij.