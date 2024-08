'Club uit Engeland mengt zich in de strijd om goudhaantje van KAA Gent, speler zelf ziet transfer wel zitten'

KAA Gent werd verslagen door Dender op de tweede speeldag. De supporters waren verbaasd over het feit dat Matias Fernandez-Pardo, revelatie van de Europe Play-Offs vorig seizoen, niet in actie kwam.

De 19-jarige Belgische winger kreeg nog niet veel speeltijd in het begin van dit seizoen. Een invalbeurt 21 minuten voor tijd tegen KV Kortrijk, en een wedstrijd op de bank dit weekend. Opmerkelijk.

Tijdens de persconferentie heeft coach Wouter Vrancken aangehaald dat de speler last zou hebben van zijn hamstring. Maar het is ook niet nieuw dat hij zeer goed in de gaten wordt gehouden op de transfermarkt.

Sinds het begin van de zomer heeft KAA Gent al aanbiedingen afgewezen. Lazio bood 10 miljoen euro voor het talent, maar Gent wil hem liever niet laten gaan.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri heeft een andere ploeg, dit keer een Engelse, zich gemeld. Southampton, dat volgend seizoen in de Premier League zal spelen.

Het is nog pril, maar er zou al wel contact zijn met de kant van de speler. Fernandez-Pardo zou een vertrek naar Engeland wel zien zitten, zelfs al was dat niet zijn eerste plan.

🚨 EXCL. #SouthamptonFC & #KAAGent got first contacts for Mattias

Fernandez-Pardo !



🗣️ Talks always ongoing with player side.



🔵 Buffalos want Fernandez-Pardo to stay after rejecting €10M bid from #Lazio but #SaintsFC are in love with his profile.



🇧🇪 Fernandez-Pardo keen… pic.twitter.com/P1lDROAj3j