Noa Lang enorm openhartig: "Ik ben eerlijk, mentaal heb ik het heel moeilijk"

Noa Lang verloor zondag met PSV na strafschoppen de Nederlandse Supercup. Hij speelde een uur mee in de wedstrijd.

Feyenoord won na strafschoppen de Johan Cruijff Schaal. Na de reguliere speeltijd stond het 4-4 tegen PSV Eindhoven. Noa Lang scoorde het eerste doelpunt van PSV.

Na een jaar vol blessures sinds zijn komst bij de Nederlandse club blijft het nog altijd heel erg moeilijk voor Lang, maar zondag kon hij toch al een uur opdraven.

“Mentaal blijft het moeilijk”, zei Lang tegen ESPN. “Ik ben eerlijk. Ik heb een trauma gehad en ik moet mentaal nog stappen maken. Veel stappen.”

Hij voelt wel dat de vorm in stijgende lijn gaat. “Bij vlagen kon ik weer mijn ding doen. Maar er zit veel meer ritme en kracht in. Dat is ook logisch, want ik ben zeven maanden weggeweest. Het gaat beter, maar ik ben nog niet waar ik moet zijn.”

De nederlaag kwam hard aan bij de ex-speler van blauwzwart. “Als je vier keer scoort, mag je onmogelijk verliezen. Ik denk dat wij beter zijn dan Feyenoord, maar we schieten onszelf in de voet. We gaven te veel ruimte weg, dan zie je dat Feyenoord wel goed kan voetballen. Maar het kan echt niet gebeuren.”