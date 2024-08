Atlético Madrid bereidt monsterbod voor om spits weg te lokken bij Manchester City

Atlético Madrid eindigde vorig seizoen op een vierde plaats in La Liga. Dit seizoen wil Los Colchoneros terug meestrijden voor prijzen met een nieuwe spits in de rangen.

De Spaanse club verkocht deze zomer Alvaro Morata aan AC Milan voor zo’n 13 miljoen euro en zag sterspeler Memphis Depay vertrekken nadat zijn contract niet werd verlengd. Bij Atlético Madrid zijn ze dus haastig op zoek naar een nieuwe spits.

Nu heeft de club zijn zinnen gezet op Julian Alvarez. De Argentijn is tweede spits bij Manchester City na Erling Haaland en zou een overstap naar Madrid wel zien zitten. Bij Atlético zal Alvarez ploeggenoot worden van Rode Duivels Axel Witsel en Arthur Vermeeren.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano zou er een transfer aankomen van 75 miljoen euro plus bonussen van zo'n 20 miljoen euro. Zodra de persoonlijke voorwaarden zijn overeengekomen, zal de Argentijnse aanvaller zijn medische testen ondergaan in Madrid.

De Argentijnse speler speelde ruim twee seizoenen voor Manchester City, waar hij alles won wat er te winnen viel. In 67 Premier League-wedstrijden wist de aanvaller maar liefst 20 keer te scoren. In 2022 veroverde hij met Argentinië de wereldbeker in Qatar.

Eerder haalde Atlético al voormalig AA Gent-speler Alexander Sørloth voor 32 miljoen euro weg bij Villarreal.

🚨🔴⚪️ Manchester City confirmed to Atlético Madrid that their final proposal for Julián Álvarez worth €75m plus €20m add-ons has been accepted.



Negotiations ongoing on player side. 🕷️



Man City to authorize Julián for medical in Spain as soon as personal terms are agreed. pic.twitter.com/waBhyYU2no — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2024