Club Brugge-coach Nicky Hayen zit met lastig probleem: "Spelers nemen die verantwoordelijkheid niet in de wedstrijd"

Club Brugge kon niet overtuigen tegen Standard en verloor met 0-1 op Sclessin. Coach Nicky Hayen weet hoe hard dit is aangekomen bij de groep.

Club Brugge kon voor de tweede week op rij niet overtuigen. Na het gelijkspel tegen KV Mechelen in eigen huis volgde meteen de nederlaag tegen Standard.

"Dit is hard aangekomen in de kleedkamer", begint Hayen. "We hadden op voorhand uitgesproken dat we mee wilden zijn. Ik ga me niet verstoppen, de feiten zijn dat we op dit moment niet voldoende presteren. Dat is de realiteit en dat moeten wij onder ogen zien. We moeten nu keihard blijven werken en zorgen dat we de juiste snaar wel gaan raken."

"Het blijft een beetje aanpassen, er zijn nieuwe jongens en jongens die terugkomen. Maar ik ben niemand die excuses zoekt. Wij kenden de situatie en we probeerden daar zo goed mogelijk mee om te gaan, maar het is op dit moment niet voldoend", gaat hij verder.

Volgens de coach lukt het op training wel, alleen is het dan best lastig dat dit tijdens de wedstrijd er niet uitkomt. Toch een best groot probleem voorlopig. "Ik zie wel heel goede dingen op training, de laatste dagen was het van een heel hoog niveau. Je ziet op training bepaalde verticale ballen om linies te breken, maar dan nemen spelers die verantwoordelijkheid niet in de wedstrijd terwijl de ruimtes daar ook lagen."

"Daar ben je afhankelijk van. Op training is het iets makkelijker dan in een wedstrijd, maar wij vragen aan spelers om hetgeen ze op training doen te transfereren naar de wedstrijd en dan ga je zien dat het lukt. Op het moment dat het niet lukt, ga je uit positie lopen en andere dingen doen dan gevraagd wordt", besluit Hayen.