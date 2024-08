Deniz Undav (ex-Union) wordt beloond na fantastisch seizoen en versiert transfer: 'Duitse club betaalt 30 miljoen euro'

Deniz Undav maakte enkele jaren geleden het mooie weer bij Union SG. In totaal speelde de Duitser 70 wedstrijden voor de Brusselaars waarin hij 45 doelpunten maakten.

Zijn geweldige prestaties in Brussel leverden hem een mooie transfer naar het Engelse Brighton op. Hij werd nog even uitgeleend aan Union SG nadien.

Met acht doelpunten in 30 wedstrijden waren ze bij Brighton toch nog niet helemaal overtuigd. Daarom werd hij vorig seizoen uitgeleend aan Vfb Stuttgart.

Daar scoorde hij 19 keer in 33 wedstrijden en was hij bovendien goed voor 10 assists. In Duitsland waren ze overtuigd en wilden ze hem graag houden.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano gaat dat nu ook gebeuren. Hij meldt dat, na lang onderhandelen, een definitieve transfer zal volgen. Undav trekt voor zeker 30 miljoen euro naar Stuttgart.

🚹âšȘïžđŸ”Ž Stuttgart have agreed deal with Brighton to sign Deniz Undav, here we go!



Agreement in place for €30m package plus add-ons, as @kicker_VFB revealed.



Undav wanted Stuttgart move and it’s now agreed after long negotiations. pic.twitter.com/cKgE0kenQC