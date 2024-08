Komt de transfer van Lukaku in gevaar door de komst van Atlético-aanvaller?

De Rode Duivel zou graag zijn carrière willen verderzetten in Italië. Het liefst bij Napoli. Om die transfer te kunnen realiseren moet Napoli wel eerst afscheid nemen van hun topschutter Victor Oshimen.

Chelsea en Napoli waren lange tijd in gesprek over een ruildeal waarbij Lukaku naar Napoli zou gaan en Osimhen naar Chelsea. Hoewel die deal nog niet volledig van de baan is, richt Chelsea zich nu op het aantrekken van Atletico Madrid-aanvaller Samu Omorodion.

Omorodion is een 20-jarige aanvaller die vorig seizoen nog werd verhuurd aan Alaves. Door de komst van Julián Álvarez is de kans op speeltijd voor de jonge Spanjaard aanzienlijk verminderd.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano zou Chelsea zo’n 40 miljoen euro neertellen voor de spits van Atlético. Eerder maakte Conor Gallagher al de omgekeerde beweging.

Wat de toekomst voor Lukaku zal brengen, is nog onduidelijk. Het lijkt echter vrijwel zeker dat we hem komend seizoen niet meer in een Chelsea-truitje zullen zien.

🚨🔵 Last piece of the domino will be Samu Omorodion to Chelsea.



Final fee paid by #CFC will be £34.5m.



Small details of player’s terms negotiated right now but parties sure that will get done.



Gallagher to Atléti and Julián Álvarez to Atléti, also already done as revealed. ✅ pic.twitter.com/oOJ3GnDtoo