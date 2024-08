'Duitse traditieclub klopt aan bij Gent én Genk, ook Anderlecht mengt zich in de debatten'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Werder Bremen is naarstig op zoek naar versterkingen voor zijn verdediging. Daarbij komen ze ook aankloppen in ons land, want liefst twee ploegen moeten vrezen dat ze binnenkort een speler zullen kwijt zijn.

Mark McKenzie lijkt KRC Genk te gaan verlaten. Hij kwam nog niet in actie dit seizoen bij Genk en de kans dat dat nog zal gebeuren, is steeds kleiner aan het worden. De Amerikaanse verdediger hoopt op een transfer. En die lijkt er ook te komen. Vanuit Duitsland is er immers heel wat interesse voor de 25-jarige international. Werder Bremen, Mainz en Stuttgart hebben allemaal geïnformeerd naar hem. Zeker die eerste ploeg lijkt concreet. © photonews Volgens diverse andere bronnen heeft ook RSC Anderlecht zich geroerd voor McKenzie. De vraag is natuurlijk of Genk zijn verdediger zal willen laten vertrekken naar een rechtstreekse tegenstander uit eigen land. Ook Samoise in de belangstelling McKenzie verkiest overigens zelf ook een transfer naar het buitenland. Hij wil de volgende stap in zijn carrière zetten. Met nog één jaar contract in de Cegeka Arena kunnen de Limburgers ook niet al te moeilijk meer doen. Hetzelfde mag gezegd worden van KAA Gent. Daar staat Matisse Samoise ook al in de belangstelling van Werder Bremen. Ook hij heeft nog een contract voor een jaar en zou dus mogelijk kunnen gaan vertrekken bij de Buffalo's.