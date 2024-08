'Cercle Brugge staat op het punt om zich te versterken met aanvaller van Borussia Dortmund'

Cercle Brugge kende een vrij moeilijke start van het seizoen. Groen-zwart zou zich kunnen versterken met de komst van een jonge aanvaller.

Na een heel mooi seizoen 2023/24 is Cercle Brugge gestart met een slechte reeks in het nieuwe seizoen. Met een 0/6 in de competitie verloor Cercle ook de heenwedstrijd in de derde voorronde van de Europa League tegen Molde (3-0).

Cercle zou bovendien ook enkele spelers kunnen verliezen. Het is alvast zeker de bedoeling dat Kévin Denkey zal vertrekken, die zich vorig seizoen in de kijker speelde.

Cercle zou wel een duwtje in de rug kunnen krijgen van zijn moederclub, Monaco, om hem te vervangen. De Franse club is gewend om spelers door te sturen naar Cercle om hen te helpen ontwikkelen.

Volgens het Duitse medium Bild, zou Monaco op het punt staan om Paris Brunner te contracteren, een 18-jarige aanvaller van Borussia Dortmund. Hij zou vervolgens worden uitgeleend aan Cercle.

Er waren al geruchten over deze transfer, maar toen bleek dat het moeilijkste deel van de deal nog moest komen: een akkoord tussen de twee clubs. Nu lijkt zijn transfer er dus echt aan te komen.