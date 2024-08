Niemand kan Spanje wat maken: goudkoorts gaat onverminderd verder na ongezien spektakel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De wonderbaarlijke zomer van Spanje gaat gewoon onverminderd verder. Ook op de Olympische Spelen hebben ze het voetbaltoernooi naar hun hand gezet. In de finale ging thuisland Frankrijk voor de bijl.

Nadat de Spaanse nationale ploeg eerder deze zomer al het EK won, is het nu ook aan de U23 om een prijs te vieren. Zij wonnen vrijdagavond Olympisch goud, door in de finale thuisland Frankrijk te verslaan na een topwedstrijd.

Millot had de thuisploeg op voorsprong gebracht, maar dankzij twee keer Fermin Lopez en Alex Baena leken we op weg naar een propere en duidelijke zege voor de Spanjaarden. De Fransen weerden zich echter enorm.

Spektakel, verlengingen en Camello

Akliouche zorgde een kwartier voor tijd voor de 2-3, in de absolute slotfase ging de bal nog op de stip. Frankrijk maakte er zo nog 3-3 van en zo gingen we op weg naar verlengingen in Parijs. Een ongeziene spanning.

Spain in the last 2 months:



— Won Euros

— Won U19 Euros

— Won Olympics pic.twitter.com/0R1HnRgdmy — StatMuse FC (@statmusefc) August 9, 2024

In de verlengingen was het Sergio Camello die met twee doelpunten zich wist te kronen tot de absolute sterkhouder voor zijn land. En zo blijven de prijzen maar binnenlopen voor de Spanjaarden, na eerder ook al het EK te hebben gewonnen.