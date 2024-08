'Akkoord gevonden: Opnieuw toptalent van City Group op weg naar Lommel'

De samenwerking tussen Lommel en de City Group blijft zijn vruchten afwerpen. Zo zou er een toptalent van Manchester City naar ons land verhuizen.

Jason van Duiven is een Nederlandse spits die momenteel uitkomt voor PSV. Volgens PSV-watcher Marco Timmer zou er een akkoord zijn tussen de City Group en PSV over een transfer van de 19-jarige spits.

Van Duiven ondergaat momenteel medische testen in Engeland. Naar verluidt zou de Nederlander voor 3 miljoen euro verhuizen naar Manchester.

Het plan is dat Van Duiven het komende jaar wordt uitgeleend aan Lommel in de Challenger Pro League. Afgelopen seizoen speelde hij al op huurbasis bij de Nederlandse tweedeklasser Almere City.

De Nederlandse jeugdinternational maakte vooral indruk bij Jong PSV, waar hij in 48 wedstrijden maar liefst 21 keer scoorde. Het is nu afwachten of hij zijn scorend vermogen ook in de Belgische tweede klasse kan tonen.

Lommel zorgt dankzij de samenwerking met de City Group alvast voor een stunt door de jonge aanvaller te lenen. De Challenger Pro League start volgend weekend al. Lommel moet dan zaterdag op bezoek bij Beveren.