Besnik Hasi reageert na 0-0 gelijkspel op Sclessin en is ergens heel tevreden over

Standard en KV Mechelen speelden vrijdagavond 0-0 gelijk. Beide trainers waren tevreden over de defensieve stabiliteit van hun team.

Standard heeft gisteravond een derde opeenvolgende clean sheet behaald door gelijk te spelen tegen KV Mechelen (0-0). Voor Mechelen is dit daarentegen een primeur dit seizoen. Na de 2-4 nederlaag tegen Westerlo en de uitbrander van Besnik Hasi, hadden de spelers iets goed te maken.

De coach van KVM moest dus niet te aarzelen om blij te zijn met dit behaalde punt op Sclessin. Hij sluit zich daarmee aan bij zijn collega Ivan Leko, die ze ook geen geheim van heeft gemaakt dat hij momenteel de prioriteit bij de defensie legt.

"We zijn tevreden dat we ons doel schoon hebben gehouden en een punt hebben gepakt tegen Standard, dat is nooit gemakkelijk. In een gesloten wedstrijd hadden we de beste kans, maar de laatste actie van Lion was niet goed", legt Hasi uit.

"Zinho Vanheusden en Jules Van Cleemput hebben defensieve kwaliteit toegevoegd aan het team. Hierdoor hebben we Standard niet in de wedstrijd laten komen. Zowel zij als wij hadden niet de kwaliteiten om er bovenuit te steken", voegde hij eraan toe.

KV Mechelen wacht nog steeds op zijn eerste overwinning in dit begint van het kampioenschap. Maar Besnik Hasi kan gerust zijn: zijn boodschap komt nog steeds goed over bij de groep.