Westerlo-coach Timmy Simons straalt na nieuwe overwinning en haalt de loftrompet boven: "Ik denk dat niemand dit verwacht had"

KVC Westerlo blijft indruk maken in de JPL. De Kemphanen wonnen met 4-3 van vice-kampioen Union na een spectaculaire wedstrijd. Timmy Simons haalde de loftrompet boven voor iedereen bij de club.

Het werd nog even heel spannend op het einde, maar Westerlo kon uiteindelijk opgelucht ademhalen na een leuke partij voetbal.

"Ik moet zeggen dat het deugd doet, ik was blij dat de wedstrijd afgelopen was", begint Westerlo-coach Timmy Simons na afloop. "We hadden eventueel nog in de problemen kunnen komen, ondanks dat we na de 4-1 zelfs de vijfde en zesde konden maken."

"Ik ben supertrots op de jongens en op de club dat we dit op de mat hebben kunnen leggen. 9 op 9, ik denk dat niemand dat verwacht had. Nogmaals: ze hebben erg hard moeten werken hiervoor."

Simons haalt nog eens aan dat zijn spelers hard hebben gewerkt tijdens de voorbereiding. "Ze hebben afgezien tijdens de voorbereiding, ook fysiek staan ze hun mannetje tegen ploegen als Cercle en Union die een DNA hebben met knokken en veel duels. Een pluim naar iedereen binnen de werking."

"Als een ploeg denkt dat ze niets meer te winnen of te verliezen hebben, kan je soms nog in de problemen komen", gaat de coach verder. "Maar ik moet zeggen, zo lang we deze kansen blijven creëren door deze manier van spelen, maak ik me geen zorgen."

Westerlo scoorde dit seizoen al 11 doelpunten, het swingt vooraan bij de Kemphanen. "Je gaat eens een wedstrijd verliezen op deze manier, maar dat willen we zo lang mogelijk problemen uit te stellen. We gaan de dingen niet veranderen want er wordt veel gecreëerd", besluit Simons.