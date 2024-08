Johan Bakayoko heeft alweer de Arjen Robben-modus ingeschakeld bij PSV

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

PSV heeft zijn goede oude gewoonten weer opgepakt voor de herstart van de Eredivisie, Johan Bakayoko ook.

Afgelopen seizoen ontplofte Johan Bakayoko bij PSV met 12 doelpunten en 9 assists in de Nederlandse competitie. Zijn seizoensstart was echter rommelig. Peter Bosz had hem zelfs een paar wedstrijden op de bank gezet. Bakayoko moest daardoor wachten tot 8 oktober voordat hij voor het eerst het net deed trillen.

De Rode Duivel heeft zich deze keer onmiddellijk laten gelden door al na 9 minuten het allereerste doelpunt van het seizoen voor PSV te maken tegen RKC Waalwijk.

Goed bediend in het strafschopgebied, de 21-jarige Belg voerde zijn handelsmerk uit: zijn tegenstander uitschakelen en vervolgens een gekruld schot met links afvuren.

Bakayoko begint sterk

De verdediger mag dan wel dat bekende handelsmerk verwachten, wat Bakayoko vorig seizoen al vergelijkingen opleverde met een zekere Arjen Robben, maar het kwaad was al geschied. PSV won uiteindelijk met 5-1 om door te gaan met het prestatieniveau van vorig seizoen.

De mogelijkheid om gevaar te creëren uit het niets maakt van Johan Bakayoko een steeds gewilder speler op de transfermarkt. Dit zal ongetwijfeld de vragen doen opleven over zijn beperkte speeltijd op het EK (geen enkele basisplaats, 90 minuten op de bank tegen Frankrijk).