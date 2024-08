Nieuwe domper voor Arthur Vermeeren bij Atlético Madrid

Het blijft moeilijk voor Arthur Vermeeren in Madrid. De Belgische middenvelder komt weinig aan spelen toe en ook voor de oefenwedstrijd tegen Juventus zat Vermeeren niet in de selectie.

Arthur Vermeeren had iets helemaal anders voorgesteld bij zijn droomtransfer naar Atlético Madrid. In januari betaalde Atlético nog zo'n 18 miljoen aan Antwerpen om Vermeeren naar Spanje te halen.

De negentienjarige middenvelder heeft moeite om zijn stempel te drukken. Atlético Madrid-coach Diego Simeone geeft Vermeeren maar weinig speelkansen waardoor de Belg zijn coach niet kan overtuigen.

Afgelopen seizoen speelde Vermeeren vijf wedstrijden in de Spaanse competitie. Twee keer stond Vermeeren in de basiself van Simeone. In die wedstrijden kon Vermeeren geen statistieken laten opschrijven.

Ook in het begin van het nieuwe seizoen komt Vermeeren nog niet aan spelen toe. Atlético speelde een oefenwedstrijd tegen Juventus in Zweden. Vermeeren zat niet in de selectie van 22 spelers.

Ook de toekomst van Vermeeren is onduidelijk. Een transfer naar Valencia hing lang in de lucht maar die gaat naar alle waarschijnlijkheid niet door. Afwachten of Vermeeren volgend seizoen wel speeltijd krijgt in Madrid.