Anderlecht bracht bod uit, maar krijgt nul op het rekest: club wil meer geld zien voor verdediger

RSC Anderlecht heeft geprobeerd om de Keniaanse centrale verdediger Collins Sichenje binnen te halen, maar het bod werd geweigerd door zijn club, FK Vojvodina. Daar speelt hij wel op huurbasis, maar met een aankoopoptie, die ook gelicht gaat worden.

De 20-jarige Sichenje, die eerder deze zomer van het Zweedse AIK naar de Servische club vertrok, stond hoog op het verlanglijstje van paars-wit, maar hun bod werd door Vojvodina resoluut van de hand gewezen, weet het Zweedse Expressen.

De Servische club heeft duidelijk laten weten dat ze meer willen ontvangen dan het bedrag dat Anderlecht bood. Hoewel de details van het bod niet publiekelijk zijn gemaakt, meldde Expressen dat Vojvodina het bod meteen van tafel veegde.

AIK, de voormalige club van Sichenje, zal bij een definitieve transfer naar Vojvodina nog ongeveer 5 miljoen SEK ontvangen (450.000 euro).

Bovendien heeft de Zweedse club een doorverkoopclausule van 20 procent bedongen, waardoor zij ook in de toekomst kunnen profiteren van een eventuele verdere transfer van Sichenje.

Hoewel Anderlecht dacht een goed bod uitgebracht te hebben, blijft de situatie rond Sichenje in beweging. Het is afwachten of de Belgische club met een verbeterd bod komt, of dat Vojvodina erin slaagt om een hogere prijs te bedingen voor hun talentvolle verdediger.