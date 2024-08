Chaos in Marseille! 'Voormalige sterkhouder van Anderlecht weigert transfer, vindt zelf nieuwe club en... krijgt fikse boete opgelegd'

Chancel Mbemba ligt overhoop met Olympique Marseille. De Franse topclub wil de verdediger naar Stade Reims versassen, maar zelf heeft hij een akkoord met een andere club. Moet FIFA het euvel komen oplossen?

Eén ding is zeker: Chancel Mbemba heeft géén toekomst meer bij Olympique Marseille. De voormalige sterkhouder van RSC Anderlecht komt er al even niet meer in de sportieve plannen voor en met het huidige circus is het verhaal sowieso helemaal geschreven.

Mbemba ging de voorbije weken pro-actief - voor de duidelijk: nadat hem door de clubleiding werd gevraagd om een oplossing te zoeken - op zoek naar een nieuwe werkgever. En die heeft de 30-jarige Congolees gevonden.

La Provence weet dat Mbemba een akkoord heeft om voor Al Shabab te gaan voetballen. We moeten er geen tekening bij maken: op financieel vlak kan Mbemba een héél goede zaak doen.

Al heeft Al Shabab een bijkomende voorwaarde. Het contract van Mbemba bij l'OM - dat op het einde van het seizoen afloopt - moet ontbonden worden. Op die manier kan de verdediger transfervrij naar het Midden-Oosten verhuizen.

Moet FIFA zich moeien in het transferdossier van Chancel Mbemba?

Marseille leek akkoord te gaan tot… Stade Reims met een voorstel op de proppen kwam. De Fransen willen wél nog betalen om Mbemba naar de Champagnestreek te halen en dus duwt l'OM de Congolees naar het noorden.

Dat laatste is niet naar de zin van Mbemba. De verdediger weigert mee te werken, waarop Marseille hem een fikse boete heeft opgelegd. Ondertussen kijken alle partijen in de richting van FIFA. Wat gaat de wereldvoetbalbond beslissen?