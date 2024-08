Grote concurrentie voor Anderlecht in dit dossier: een geïnteresseerde club gaat tot het uiterste

Anderlecht is het onderwerp van vele transfergeruchten in deze transferperiode. De Brusselaars tonen interesse in Gustavo Puerta van Bayer Leverkusen.

Anderlecht en hun sportdirecteur Jesper Fredberg werken ook hard aan deze transferperiode. De Brusselaars hebben nog enkele transfers te doen voordat de zomerse transferperiode eindigt. Een positie die zo snel mogelijk ingevuld moet worden: die van aanvallende middenvelder. Er lopen verschillende dossiers, waaronder die voor Gustavo Puerta, een speler van Bayer Leverkusen. Als kampioen van Duitsland met Bayer, heeft de 21-jarige Colombiaanse speler vorig seizoen slechts 41 minuten gespeeld. Een vertrek staat daarom op de agenda en Anderlecht toont interesse in een eventuele huur. Echter, de Brusselaars zijn niet de enigen die geïnteresseerd zijn. Onlangs werd gesproken over interesse van Blackburn Rovers en PAOK. Volgens de Deense journalist Farzam Abolhosseini is de club Brondby ook geïnteresseerd en doet er alles aan om Puerta binnen te halen. De gesprekken tussen de twee clubs zouden in een vergevorderd stadium zijn.