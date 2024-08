Is de transfer van Lukaku deze week officieel? (bis) 'Chelsea doet tegenbod en Napoli is geneigd om te accepteren'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Romelu Lukaku staat alweer een stapje dichter bij SSC Napoli. De onderhandelingen tussen beide clubs zijn volop bezig. De Londenaren hebben na de Italiaanse opener inmiddels een tegenbod gedaan.

We schreven gisteren al dat SSC Napoli een formeel bod heeft gedaan om Romelu Lukaku weg te halen bij Chelsea FC. De aanbieding van 25 miljoen euro ligt echter ruim tien miljoen euro onder de Londense verwachtingen.

De Italiaanse media weten echter dat Chelsea een tegenvoorstel heeft gedaan. Minstens even opvallend: opeens zijn The Blues wél geïnteresseerd in de komst van Victor Osimhen.

Chelsea wil echter maximum zestig miljoen euro betalen voor Osimhen. Of beter gezegd: maximum zestig miljoen euro als effectief geldbedrag spenderen. Bovenop dat bedrag zijn The Blues bereid om Romelu Lukaku en Kepa Arrizabalaga naar Napels te laten vertrekken.

Een kleine rekensom - op basis van de gegevens van Transfermarkt - leert ons dat Lukaku en Kepa een marktwaarde hebben van respectievelijk dertig miljoen euro en twaalf miljoen euro.

Hoeveel wil Chelsea FC betalen voor Victor Osimhen?

Kort door de bocht: Chelsea is bereid om 102 miljoen euro - al schatten ze de marktwaarde van Big Rom nog steeds hoger in - te betalen voor Osimhen. En ook Napoli heeft oren naar het voorstel.

Op die manier is Partenopei zeker van het vertrek van Osimhen én hebben ze meteen een vervanger voor Alex Meret. De doelman van Napoli kreeg te horen dat hij bij een goed bod te gelde zal worden gemaakt.

Wordt ongetwijfeld vervolgd…