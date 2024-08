Sterspeler blijft langer bij Chelsea: 'Ongeziene contractverlenging'

Volgens Fabrizio Romano zal de 22-jarige Engelsman een aanzienlijk hoger salaris ontvangen dan voorheen. De details zijn nog niet bekend.

De 22-jarige Engelsman was in zijn eerste seizoen bij de Blues goed voor 22 Premier League doelpunten. Alleen Erling Haaland, die 27 keer scoorde, stond boven hem in de topschutterslijst.

Zijn uitstekende seizoen leidde automatisch tot een oproep voor de Engelse nationale ploeg voor het EK in Duitsland. Hoewel Engeland de finale verloor van Spanje met 2-1, scoorde Palmer de gelijkmaker in die wedstrijd.

Palmer heeft volgens Transfermarkt een waarde van 80 miljoen euro. Chelsea betaalde ruim 47 miljoen euro vorige zomer aan City. Daar won Palmer eerder de Champions League en drie keer de Premier League, zij het in een meer bescheidener rol.

šŸšØšŸ”µ Cole Palmer signs new deal at Chelsea with higher salary as reward after excellent first season.



New contract valid until June 2033 now, two more years for Chelsea star as club wanted to get it done before start of new season.



Paperwork signed, as @David_Ornstein reports. pic.twitter.com/HnXGBmwNF0