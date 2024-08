Duitse club toont concrete interesse in Sadiki, Union staat open voor transfer

Eerder gaf Noah Sadiki aan het Nieuwsblad te willen blijven bij Union. Maar nu er concrete interesse vanuit Duitsland is, verandert dat natuurlijk de situatie.

Volgens journalist Sacha Tavolieri heeft het Duitse Union Berlin een nieuw huurbod ingediend van 500.000 euro met een niet-verplichte koopoptie van 5 miljoen euro. Union staat hiermee open voor gesprekken met de Duitse club.

Ook het Franse Stade Reims heeft interesse in de Congolese Belg. Toch lijkt Sadiki de voorkeur te geven aan een avontuur in Duitsland.

Noah Sadiki wordt beschouwd als een enorm talent. De jonge middenvelder doorliep de jeugd van Anderlecht voordat hij vorig seizoen werd overgekocht door Union.

De nog maar 19-jarige speelde al ruim 58 wedstrijden voor les Unionistes. Onder trainer Sébastien Pocognoli lijkt de Congolese Belg klaar om dit seizoen als basisspeler te beginnen

Gisteren speelde Union nog tegen Slavia Praag. De Brusselaars verloren de terugwedstrijd in de derde voorronde van de Champions League met 0-1 in het Lotto Park. Sadiki speelde de hele wedstrijd. Het blijft afwachten of hij vrijdag tegen Charleroi weer in de basis zal staan.