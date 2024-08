Staat de deur voor een transfer naar Anderlecht wagenwijd open? Antwerp heeft een héél duidelijke boodschap voor Butez

RSC Anderlecht aast nog steeds op Jean Butez. De transfer lijkt in de laatste dagen van de zomermercato alvast in kannen en kruiken te komen. De Fransman kreeg nu ook van Antwerp FC de vraag om te vertrekken.

RSC Anderlecht flirt al enige tijd met Jean Butez. Jesper Fredberg had al gesprekken met Antwerp FC, maar het water was vooralsnog te diep. Bovendien ziet The Great Old de Fransman liever niet naar een rechtstreekse concurrent vertrekken.

De kaarten lijken alvast geschud te zijn. Volgens onze bronnen heeft Antwerp aan Butez laten weten dat ze deze zomer rekenen op zijn vertrek. De doelman moet de clubkas extra spijzen.

© photonews

Bovendien trekt Het Stamnummer Eén vanaf dit seizoen volop de kaart van Senne Lammens. Het spreekt voor zich dat Butez op de bank houden een héél dure aangelegenheid is.

Transfermarkt schat de marktwaarde van de 29-jarige Fransman op acht miljoen euro. Antwerp zal echter met minder genoegen nemen. Al blijft het prijskaartje - zeker voor Anderlecht - op pakweg vier miljoen euro steken.

Wordt Jean Butez de nieuwe nummer één van RSC Anderlecht?

De Belgische recordkampioen is na het vertrek van Kasper Schmeichel op zoek naar een nieuwe doelman. Butez zou in Brussel de concurrentie moeten aangaan met Colin Coosemans voor een stekje onder de paars-witte lat.