'Arthur Vermeeren geeft dan toch zijn toestemming voor verhuur en er is meteen een club rond met Atlético'

Arthur Vermeeren gaat deze zomer nog een transfer maken. De Rode Duivel beseft nu zelf ook dat hij beter af is bij een club waar hij speelminuten kan opdoen. Al heeft hij wél een voorwaarde.

Ik blijf bij Atlético Madrid en wil strijden voor mijn club

Arthur Vermeeren was bij de start van de voorbereiding - de Rode Duivel liet een weekje extra vakantie schieten om vroeger aan te sluiten - héél duidelijk. De middenvelder had zijn zinnen gehad op de doorbraak bij Atlético Madrid.

Enkele dagen voor de start van La Liga liggen de kaarten echter anders op tafel. Vermeeren is - afhankelijk van de transfer van Conor Gallagher naar Los Colchoneros - vierde of vijfde in de pikorde bij Diego Simeone.

Ook het jeugdproduct van Antwerp FC beseft dat er dit seizoen bitter weinig speelminuten voor hem gereserveerd staan. Het Nieuwsblad weet dat Vermeeren het licht op groen heeft gezet voor een uitleenbeurt.

Al heeft de 19-jarige middenvelder wel een voorwaarde. Hij wil minuten sprokkelen in één van de grote Europese competitie - een tijdelijke terugkeer naar België zit er dus niet in - én blijft bij voorkeur in Spanje actief.

Gaat Arthur Vermeeren speelminuten sprokkelen bij Valencia CF?

Valencia CF is alvast geïnteresseerd om Vermeeren in huis te nemen meer zelfs. Meer zelfs: een tiental dagen geleden leek de deal zo goed als rond, maar Vermeeren gaf zelf aan dat hij in Madrid wou blijven. Poging twee?