Muslic na uitschakeling Cercle Brugge in Europa League: "Heb ik meteen tegen mijn spelers gezegd"

Cercle Brugge is er niet in geslaagd om zich al te verzekeren van de Europese groepsfase. Het zal dat moeten afdwingen in de play-offs van de Conference League.

Na een 3-0 nederlaag in de heenwedstrijd was het voor Cercle Brugge bijzonder moeilijk om de play-offs van de Europa League nog af te dwingen in de terugwedstrijd. Zeker omdat het na een halfuur ook met tien viel.

Cercle kwam net voor de rust nog 1-0 voor, maar verder kwam het niet meer. "Als we konden scoren in de eerste helft, weet je nooit dat je hen kan laten twijfelen. Dat was ook het geval, maar jammer dat het tweede doelpunt niet valt", zei Thibo Somers.

Muslic wil naar groepsfase Conference League

Coach Miron Muslic was bijzonder tevreden van de prestatie van zijn team. "Heel trots. Daar wil ik mee beginnen. Dit was een goede prestatie met een echte Cercle-mentaliteit die ons echt kenmerkt", zei Muslic.

"We hebben alles gegeven vandaag, ondanks dat het bijzonder moeilijk was. Vorige week hebben we het weggegeven, in wat een van onze slechtste prestaties was van de laatste twee jaar. En dat is ons zuur opgebroken."

"Een uur met tien spelen was niet makkelijk, maar we hebben alles gegeven. Als Denkey de 2-0 scoort, kan er misschien nog iets magisch. Maar uiteindelijk verdient Molde om door te gaan. Ons doel is om de groepsfase van de Conference League te halen, dat heb ik meteen tegen de jongens gezegd."