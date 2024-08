Wouter Vrancken komt met opvallende uitspraak uit de hoek: "Twee spelers excuseerden zich bij mij"

KAA Gent staat vandaag voor een belangrijk duel tegen Silkeborg. In de heenmatch speelden de troepen van Wouter Vrancken 2-2 gelijk.

Over de match in Silkeborg van vorige week was Wouter Vrancken tevreden. “We hebben in Silkeborg al genoeg laten zien dat we ze aankunnen. Het enige wat toen ontbrak, was nog meer kansen creëren”, vertelt de trainer aan Het Nieuwsblad.

Volgens Vrancken gebruikte zijn ploeg te weinig de ruimtes en werd dat de voorbije dagen in de analyses duidelijk getoond. Zeker na de nederlaag in Charleroi moet de ploeg zich nu weerbaar opstellen en de Europese kwalificatie afdwingen.

“Ik wil niet teveel spreken over offdays maar het gaat er ook om dat goed opbouwen al vanachter begint. Er was vanachter al teveel afval en anderzijds was er ook te weinig aansluiten rondom Andri (Gudjohnsen red.). Dat hangt allemaal wat aan elkaar”, gaat Vrancken verder.

Dan komt al snel weer in het woord inzet bovendrijven, zeker van de jongens die nog met grote transferdromen voor deze zomer zitten. “Dat straalt niet meteen af op de andere jongens maar het beïnvloedt wel je teamprestatie wanneer enkele jongens daar teveel mee bezig zijn.”

Dat heeft volgens Vrancken een impact op het team. “Ik had ook individuele gesprekken met twee jongens die zelf aangaven dat het beter moet en zich excuseerden om niet top te zijn op dit moment. Dat zijn slechts woorden maar daar begint het bij.”