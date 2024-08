Yves Bissouma moet gevolgen dragen bij Tottenham Hotspur na gebruik van lachgas

Yves Bissouma werd afgelopen week betrapt op het gebruik van lachgas. Hij moet nu echter de gevolgen dragen bij Tottenham Hotspur.

Ange Postecoglou, de coach van Tottenham Hotspur, kwam met een belangrijke mededeling tijdens de persconferentie voor de wedstrijd tegen Leicester City. Zo zal de Malinese middenvelder Yves Bissouma niet worden opgenomen in de selectie voor de openingswedstrijd in de Premier League. Dit omdat hij betrapt werd met het gebruik van lachgas.

“We hebben hem geschorst voor de wedstrijd van maandag”, vertelde Postecoglou donderdag aan de verzamelde pers. “Hij moet het vertrouwen met mij en met de groep herstellen, maar we kunnen hem helpen begrijpen dat de beslissingen die hij neemt ook gevolgen hebben voor de groep”, voegde hij eraan toe.

De 27-jarige Bissouma, die in de zomer van 2022 voor ongeveer dertig miljoen euro de overstap maakte van Brighton, deelde onlangs een video waarin hij leek lachgas in te ademen via een ballon. In het Verenigd Koninkrijk is het bezit van lachgas voor recreatief gebruik sinds vorig jaar strafbaar, wat kan leiden tot een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. De Malinese international heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor zijn "ernstige inschattingsfout".

Tottenham, dat vorig seizoen vijfde werd in de Engelse hoogste klasse, mag maandagavond (21u) voor zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op bezoek bij het Leicester van Rode Duivel Wout Faes.