📷 'Zo goed als rond: Anderlecht scoort helemaal gratis ervaren centrale verdediger'

RSC Anderlecht is goed aan het seizoen begonnen. Qua cijfers althans, met 7 op 9, maar voetballend moet het in het Lotto Park allemaal nog veel verbeteren.

Al zijn ze lang niet de enige topclub die nog veel werk aan de winkel heeft. Jesper Fredberg is druk op zoek naar de nodige versterking en zou nu alvast een knappe deal gescoord hebben.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri is er een akkoord met Mathias Jorgensen. Hij zou zelfs helemaal gratis overkomen van Brentford.

De Deen, met roots in Gambia, is een centrale verdediger van 34 jaar oud. Hij speelde eerder al voor Kopenhagen, PSV Eindhoven en Huddersfield. Sinds 2021 was hij bij Brentford in actie.

Normaal heeft hij nog een contract tot midden 2025, maar dat zal waarschijnlijk in onderling overleg ontbonden worden. Na Simic is hij de tweede versterking centraal achterin.

🇩🇰 More on Mathias Jorgensen to #RSCA’s deal. Told it was an 24 hours deal as Sporting #Anderlecht jumped on an opportunity they didn’t expect on the market as they could bring Jorgensen without paying any transfer fee…

💬 Deal scheduled to be official later today, probably in… pic.twitter.com/8RhX53DxbA