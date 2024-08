📷 Deal rond vertrek Denkey nakende? Cercle Brugge kondigt komst van nieuwe spits aan

De kans dat Kévin Denkey vertrekt bij Cercle Brugge is bijzonder groot. Dat gevoel stijgt alleen maar nu de Vereniging een nieuwe spits aankondigt.

Het hing al een tijdje in de lucht en is nu ook officieel. Paris Brunner is een nieuwe spits voor Cercle Brugge. De 18-jarige centrumspits komt over van AS Monaco. Hij wordt gehuurd voor het volledige seizoen.

In 2020 arriveerde Brunner na de jeugdreeksen bij Borussia Dortmund. “Bij Dortmund geraakte de doelpuntenmachine echt op toerental: bij de U17 scoorde Brunner 16 goals in amper vijf competitiewedstrijden”, klinkt het.

“Dat zorgde ervoor dat hij op z’n 16e werd doorgeschoven naar de U19 waar hij opnieuw z’n torinstinct etaleerde met 21 goals en 8 assists in 25 wedstrijden. Ook als jeugdinternational kan de 18-jarige Brunner heel wat adelbrieven voorleggen.”

Brunner wordt door AS Monaco weggeplukt bij Borussia Dortmund, maar direct gestald bij Cercle Brugge. “We gaan Paris de tijd gunnen om zich in te passen in ons team”, aldus technisch directeur Rembert Vromant.

“Brunner is groot en krachtig, tegelijk ook erg beweeglijk en hij beschikt ook over de nodige technische kwaliteiten om op verschillende aanvallende posities uit de voeten te kunnen. Nog een voordeel is dat hij snel inzetbaar is aangezien hij de volledige voorbereiding met de eerste ploeg van Borussia Dortmund heeft afgewerkt.”

De komst van Brunner zou wel eens kunnen betekenen dat er een deal in de lucht hangt voor Kévin Denkey. De topschutter van Cercle Brugge wil een stap hoger zetten.