🎥 Joshua Zirkzee laat Old Trafford al brullen zoals hij dat deed in het Lotto Park

Manchester United heeft gisteravond op het nippertje gewonnen van Fulham (1-0). Joshua Zirkzee was de held van de avond.

Toen Bayern München Joshua Zirkzee aan Anderlecht uitleende, begrepen de paars-witte supporters dat ze iets speciaals zouden meemaken. Maar ze wisten nog niet of ze getuige zouden zijn van de eerste stappen van de terugkeer van de Nederlander naar de top van Europa of van de val van een eeuwige hoop van Bayern.

Zijn 16 doelpunten en 11 assists onder Vincent Kompany gaven hem het recht om tot de eerste categorie te behoren. En openden ook de deuren naar Bologna, die hem definitief van Bayern overnam.

Na een eerste aanpassingsseizoen, ontplofte de 23-jarige aanvaller volledig onder Thiago Motta (11 doelpunten en 5 assists in de Serie A). Afgelopen zomer legde Manchester United dan ook 42 miljoen op tafel om hem aan te werven en de Nederlandse kolonie van Erik ten Hag te laten groeien.

Manchester United moest geduld hebben

Gisteravond openden de Red Devils het nieuwe Premier League-seizoen tegen Fulham. Een wedstrijd die Zirkzee op de bank begon. Hij mocht invallen in het laaste halfuur en bracht Old Trafford in extase.

Bij een terugkopbal gaf de voormalige Anderlecht-speler drie minuten voor tijd de overwinning aan zijn nieuwe team. Merk op dat bij Fulham Timothy Castagne de hele match op de bank bleef.