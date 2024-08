🎥 Rode Duivels beginnen met opdoffer in Engeland: totaal geblunder bij Kaminski en een teleurstelling voor Trossard

Er wordt in Engeland ook opnieuw gevoetbald. Rode Duivels Thomas Kaminski en Leandro Trossard moesten al meteen een opdoffer slikken.

Omdat er nog meer is dan enkel de Premier League beginnen we in The Championship. Na de degradatie met Luton Town is Thomas Kaminski weer op het tweede Engelse niveau actief. Ze begonnen daar vorig weekend al. Luton kreeg meteen een draai om de oren van Burnley en moest dit weekend zaterdag op bezoek bij Portsmouth.

Kaminski pakt twee keer geel in twee minuten

Het verliep niet zoals de reservedoelman bij de Rode Duivels voor ogen had. Na amper 29 minuten kreeg hij al geel vanwege tijdrekken. Twee minuten later was het fiasco compleet. Op een lange bal ging bij twee tussenkomsten de mist in. Twee thuisspelers zegen neer, Kaminski kreeg een tweede geel onder de neus geduwd.

Misschien zou de scheidsrechter bij enkel die eerste fase nog getwijfeld hebben, maar dat was natuurlijk niet meer het geval nadat Kaminski nog een tweede speler onderuit haalde. De Belg moest dus vroegtijdig naar de kleedkamers. Zijn tien ploegmaats wisten wel nog een punt uit de brand te slepen: het bleef immers bij 0-0.

Een niveautje hoger maakt Leandro Trossard zich op voor de eerste speeldag in de Premier League. Hij keek met Arsenal Wolverhampton in de ogen. Nadat The Gunners vorig seizoen het lang Manchester City moeilijk kon maken, kunnen de mannen van Arteta een nieuwe poging wagen om nog eens de titel te veroveren.

De eerste opdracht in de competitie werd wel aangevat zonder Trossard tussen de lijnen. Dat is opvallend, want Trossard was vorig seizoen toch één van de smaakmakers bij Arsenal. Voor hem zat de teleurstelling dus in een beslissing van de coach. De Rode Duivel moest zich uiteraard wel klaarhouden voor een invalbeurt.