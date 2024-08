🎥 Twee iconen van het Engelse voetbal gaan zware weddenschap aan over wiens club hoger eindigt

Beide oud-voetballers zijn ervan overtuigd dat hun club dit seizoen beter zal presteren in de Premier League dan de ander. Neville gelooft in de kracht van Erik ten Hag (Manchester United), terwijl Carragher hoopt op een sterk debuutseizoen van Arne Slot (Liverpool).

Zo zeker zijn ze van hun zaak dat ze een weddenschap van 5.000 pond hebben afgesloten. De verliezer doneert het bedrag aan een goed doel.

Carragher is niet bang voor verlies. 'United wordt echt geen derde. Ze gaan strijden met Tottenham, Aston Villa en Chelsea voor Champions League-tickets.'

Vrijdagavond begon United het seizoen met een nipte overwinning op Fulham. Invaller Joshua Zirkzee zorgde ervoor dat Neville voorlopig met vertrouwen naar het komende seizoen én zijn portemonnee kan kijken.

