Christian Benteke weet rond wat het allemaal draait bij bondscoach Domenico Tedesco

Christian Benteke is momenteel aanvoerder van DC United in de MLS. Hij is bezig aan zijn laatste jaren als profvoetballer.

Christian Benteke liet het Europese voetbal in 2022 voor wat het was. Hij ziet zichzelf nog een drietal jaar voetballen, al moet hij dan wel nog kunnen blijven bij zijn ploeg.

“Mijn contract loopt af, maar er is een optie. Aan mij om die te lichten. Mijn avontuur hier is cool , dus er is een kans dat ik hier verleng. Waarom niet? Misschien is er zelfs de mogelijkheid dat ik hier na mijn carrière blijf, voor de competitie ga werken, of zo. De deur staat open”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Of de deur voor de nationale ploeg nog open staat is een ander paar mouwen. “Zolang ik speel, beëindig ik zelf nooit mijn carrière als international. Ik ken mijn situatie en ik vind het geen probleem dat ik niet geselecteerd word. Maar ik weet ook hoe het werkt.”

Volgens Benteke is er gigantisch veel druk op bondscoach Domenico Tedesco. “De pers zet druk voor sommige spelers, het publiek wil bepaalde spelers zien. Dat beïnvloedt een coach. Je mag vijftig doelpunten maken, maar daar kijkt niemand naar, omdat men nieuwe spelers wil zien.”

Waar je speelt mag volgens Benteke geen enkele invloed hebben. “Als je prestaties kan voorleggen en goeie stats hebben, verdien je opgeroepen te worden. Op basis van de cijfers kan ik zeker opgeroepen worden. Maar als we het over leeftijd hebben, spelers van het moment, een nieuwe generatie, dan is het normaal dat je nieuwe spelers wil zien.”