Nieuwe aflevering in transfersoap rond Lukaku en Osimhen

Vorig seizoen speelde hij op huurbasis bij AS Roma, waar hij een sterk seizoen draaide, maar een definitieve transfer bleek onmogelijk vanwege Roma's beperkte financiële middelen.

Lukaku keerde daarom terug naar Chelsea, dat in 2021 veel geld betaalde om hem terug te halen, maar daar rekenen ze niet meer op hem. Chelsea wil nu een permanente oplossing vinden voor de spits, en hoewel er interesse is van onder andere Aston Villa, heeft Lukaku zijn zinnen gezet op een transfer naar SSC Napoli.

Napoli's coach Antonio Conte wil Lukaku graag inlijven, maar de club heeft moeite om aan Chelsea's eisen te voldoen. Een ruilconstructie met Victor Osimhen werd overwogen, maar Chelsea heeft duidelijk gemaakt dat een dergelijke deal niet mogelijk is.

Volgens Fabrizio Romano willen beide clubs hun spits definitief verkopen en zit een uitleenbeurt (met verplichte aankoopoptie) er niet in. De onderhandelingen tussen Napoli en Chelsea gaan door, met Lukaku die hoopt op een snelle oplossing.

Lukaku is het al gewend want hij zit al een paar jaar op rij in dezelfde situatie. Telkens moet hij in de zomer lang wachten vooraleer er een akkoord is.

🚨🔵 Understand Chelsea see Romelu Lukaku and Victor Osimhen as separate deals.



NO negotiations over swap, Chelsea are focused now on selling Lukaku on permanent deal.



Napoli are on it with personal terms agreed, talks ongoing with Chelsea as only open to permanent sale. pic.twitter.com/Jtao8l4Owi