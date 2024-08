Reactie Veel lof voor onbekende pion bij Anderlecht na match tegen KVM: "De spelers houden daar niet echt van"

Als we u zeggen dat Yannick Euvrard de meest gevierde man was in de kleedkamer van Anderlecht na de zege tegen KV Mechelen gaan veel mensen waarschijnlijk eens vreemd opkijken. Euvrard is niet de meest bekende pion bij paars-wit, maar had wel degelijk een heel grote invloed gisteren.

De 38-jarige Euvrard is de broer van Dender-coach Vincent. Hij kwam vorig seizoen aan bij Anderlecht als de nieuwe set piece coach. Dat wil zeggen dat hij zich bezighoudt met de stilstaande fases. En laat Anderlecht daarop nu de wedstrijd gewonnen hebben. Bij de gelijkmaker werd er een blok gezet voor Zanka en die verlengde de bal waardoor Augustinsson kon binnenduwen. De tweede was een heel mooi ingestudeerd nummertje waarbij de hoekschop laag naar Verschaeren werd getrapt die deed alsof hij wegliep met de bal en Amuzu ook leek naar het midden te lopen. Tot hij van richting veranderde en de bal met een hakje kreeg toegespeeld van Verschaeren waardoor hij helemaal alleen vanuit een scherpe hoek kon afwerken. De spelers wezen en liepen meteen naar Euvrard, die ook op de bank door zijn collega's bejubeld werd. "Ik ben heel blij voor Yannick", zei Riemer achteraf. "We weten hoeveel tijd en werk hij erin steekt. Als je kijkt naar de topploegen leggen die allemaal zwaar de nadruk op die stilstaande fases." "De spelers houden niet echt van die trainingen, maar je hebt ongeveer 60 fases in een match waarin je je tegenstander pijn kan doen op stilstaande fase. Ik denk dat ze er nu wel wat meer van zullen houden", zei Riemer met een knipoog.