🎥 Voormalig Anderlecht-doelman slaat mea culpa: "Wat een loser ben ik zeg"

Het is algemeen bekend: als een doelman een fout maakt, loopt het meestal fataal af. Liam Bossin - ex-Anderlecht en -Oostende - heeft dit aan den lijve ondervonden.

Vorig seizoen was FC Dordrecht dicht bij promotie naar de Nederlandse eerste divisie. Met Mathis Suray, die 14 doelpunten maakte en nu bij Go Ahead Eagles speelt, bereikte het team zelfs de play-offs voor promotie naar de Eredivisie, maar slaagde er niet in om het af te maken.

Dordrecht begon dit seizoen dus met ambitie. Maar afgelopen weekend slaagden ze er slechts in om thuis gelijk te spelen met 1-1 tegen ADO Den Haag.

Een dure fout

In doel maakte Liam Bossin niet echt indruk met een fatale fout bij het openingsdoelpunt. De 28-jarige Belgisch-Ierse doelman, net aangekomen van Oostende, sloeg een bal weg die niet op doel gericht was en die houdbaar leek.

"Ik dacht dat de bal naast zou gaan, maar ik ben opgelucht omdat het team gelijk heeft gemaakt. Ik voel me echt een loser. Wat een sukkel ben ik, er is niets anders te zeggen. Het is mijn fout", verklaarde hij na de wedstrijd.

Geboren in Sint-Lambrechts-Woluwe, werd Bossin opgeleid bij White Star voordat hij vier jaar bij Anderlecht doorbracht, waar hij een tijdje met het eerste team trainde. In 2017 verliet hij Paars-wit voor Nottingham Forest. Daarna speelde hij in de Ierse competitie voor hij voor het eerst bij Dordrecht speelde, gevolgd door zijn avontuur bij Oostende tot afgelopen juni.