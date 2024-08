Duitse topclub klopt aan in Brussel: beslissing is genomen na nieuw bod

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Noah Sadiki staat in de belangstelling van Union Berlin. De 19-jarige middenvelder kan met onmiddellijke ingang naar de Bundesliga verhuizen. Er zijn echter kapers op de kust. En wat willen Sadiki én Union SG eigenlijk?

Noah Sadiki begint aan zijn tweede seizoen bij Union SG. De middenvelder kreeg destijds van Jesper Fredberg te horen dat er geen speelminuten konden gegarandeerd worden bij RSC Anderlecht. Les Unionistes betaalden amper anderhalf miljoen euro, de rest is geschiedenis.

Sadiki groeide in geen tijd uit tot basisspeler en zelfs sterkhouder van Les Unionistes. Een effectieve transfer zou dan wel héél vroeg komen, maar het is geen verrassing dat de 19-jarige middenvelder op de radar van buitenlandse clubs is verschenen.

Union Berlin zou hem willen huren voor een half miljoen euro, met de optie hem daarna ook aan te kopen voor vijf miljoen euro - die aankoopoptie zou niet verplicht zijn. Ook Reims toonde ondertussen interesse, net als nog een Duitse ploeg.

Sadiki niet te koop

Union SG lijkt nu de knoop te hebben doorgehakt. Volgens Sacha Tavolieri hebben ze een nieuw concreet bod vanuit Duitse hoek naast zich neergelegd. En tenzij de absolute jackpot nog komt, zal er ook geen deal meer komen.

Het klinkt steeds onwaarschijnlijker dat Sadiki deze zomer nog zal vertrekken. De Brusselaars hebben eigenlijk aangegeven dat de middenvelder in se niet verkoopbaar is deze zomer. Volgende zomer zal het mogelijk iets helemaal anders zijn.