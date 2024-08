De temperamentvolle comeback van Eric Deflandre: een rode kaart en vier wedstrijden schorsing

Eric Deflandre is momenteel aan de slag als assist bij RFC Liège in de Challenger Pro League. Zijn temperament dat hij als speler had heeft hij duidelijk nog niet verleerd.

Eric Deflandre verdwijnt voor vier wedstrijden op het strafbankje. Dit heeft het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal beslist nadat Deflandre door het lint ging in de wedstrijd tegen KAS Eupen van afgelopen weekend. Hij ging fel tekeer tegen de vierde scheidsrechter en duwde zijn laptopscherm onder de neus van de scheidsrechter. Afgelopen weekend stond het duel tussen RFC Liège en KAS Eupen op het programma. In de 40ste minuut kregen de bezoekers een strafschop na handspel van Mohamed Mouhli. Dit werd in twijfel getrokken door de thuisploeg en vooral door Eric Deflandre. Deflandre ging vel tekeer tegen de vierde scheidsrechter en dit leverde hem een gele kaart op. Nadat de strafschop was omgezet en Eupen tot scoren kwam gingen de poppen helemaal aan het dansen. Deflandre nam zijn laptop en duwde deze onder de neus van de scheidsrechter. Dit met de bedoeling hem de beelden te laten zien. Deze actie leverde hem een rode kaart op en een bezoek bij het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal. Deze konden Deflandre zijn actie niet smaken en duwden hem vier speeldagen schorsing onder de neus. Oorspronkelijk waren het twee speeldagen schorsing, maar Deflandre had nog twee speeldagen voorwaardelijk openstaan.