Trainer Riemer waarschuwt voor de gevaren van Dinamo Minsk: "Ze doen mij denken aan Cercle Brugge"

Anderlecht is hongerig om dit seizoen Europees voetbal te spelen. Vandaag sprak trainer Brian Riemer met de pers.

Anderlecht speelt donderdag de heenwedstrijd in de Knock-outfase van de Europa League. Paars-wit trekt naar Hongarije waar Dinamo Minsk op hen zit te wachten. Een cruciale wedstrijden waar Anderlecht geen misstap mag veroorloven.

Trainer Riemer benadrukt in een interview met Het Nieuwsblad dat er geen ruimte is voor fouten. “Wij moeten ons over twee wedstrijden kwalificeren tegen Minsk. Het is natuurlijk gevaarlijk om de tegenstander te onderschatten. Dat gaan we ook nooit doen. Dinamo Minsk is zeker een stevige tegenstander.”

“Ze doen mij soms een beetje denken aan Cercle Brugge: zeer direct voetbal, weinig risico’s achteraan en heel sterk op tweede ballen of op de counter. Alleen kunnen ze niet dezelfde intensiteit brengen als Cercle.”

Anderlecht is vastbesloten om door te stoten naar de groepsfase van de Europa League. Na een seizoen zonder Europees voetbal hunkert Paars-wit naar Europese avonden in het Lotto Park.

De terugwedstrijd vindt volgende week donderdag plaats in het Lotto Park. Anderlecht speelt dit weekend geen competitie om zich volledig te kunnen concentreren op de Europese wedstrijden.