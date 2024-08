Verblijfsvergunning zo goed als in orde: 'Nieuwe spits arriveert weldra in Luik'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mohamed Badamosi, de nieuwe spits van Standard Luik, heeft vandaag zijn verblijfsvergunning aangevraagd. Hij zal binnenkort officieel worden voorgesteld in Luik.

Standard Luik heeft een overeenkomst bereikt met het Servische FK Čukarički voor een huurcontract met een vergoeding van 75.000 euro.

Volgens Sacha Tavolieri had Mohamed Badamosi vandaag een afspraak bij de Belgische ambassade in Senegal om zijn verblijfsvergunning te verkrijgen en zijn komst naar Luik te finaliseren.

Badamosi is geen onbekende in België. De Gambiaan speelde vanaf het seizoen 2020-2021 voor KV Kortrijk. Na een uitleenbeurt aan FK Čukarički werd hij in 2023 definitief overgenomen door de Servische club.

Bij de Kerels wist de 25-jarige spits slechts één keer te scoren in 34 wedstrijden. In totaal scoorde hij 26 keer in 173 wedstrijden op het hoogste niveau.

Standard kan een goede aanvaller gebruiken. De Rouches verloren vorige speeldag nog pijnlijk met 1-0 op Kortrijk. Komende zondag speelt Standard thuis tegen Beerschot.