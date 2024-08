Vincent Kompany zit met groot probleem rond Bayern-middenvelder

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vincent Kompany staat ondertussen al enkele maanden aan het roer van Bayern München. Zondag begint voor hem het seizoen in de Bundesliga met een duel op bezoek bij Wolfsburg. Ondertussen zit hij wel met een 'probleem'.

Tot nu toe gaat alles goed met Bayern München en Vincent Kompany. In de voorbereiding werd onder meer twee keer gewonnen van Tottenham Hotspur en de eerste officiële opdracht in de Beker van Duitsland verliep ook voorspoedig.

Op bezoek bij Ulm werd met 0-4 gewonnen. In die wedstrijd geen spoor van Leon Goretzka. De 29-jarige middenvelder moet op niet te veel speelkansen meer rekenen onder Vincent Kompany en zou mogen beschikken.

Goretzka is al sinds 2018 speler van Bayern München. Daarvoor speelde hij jarenlang bij Schalke 04, dat hem uit de jeugd ophaalde. In 2012-2013 speelde hij nog bij Bochum in zijn geboortestad. Nu moet hij op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Goretzka wil niet weg bij Bayern

Vincent Kompany en het clubbestuur hebben al laten weten dat de middenvelder beter andere oorden zal opzoeken. Na meer dan 200 wedstrijden bij Bayern met daarin 31 doelpunten en ook meer dan 60 interlands voor Duitsland heeft hij nochtans heel wat adelbrieven voor te leggen.

Goretzka zelf heeft bovendien geen trek in een transfer en wil liever blijven bij Bayern München. Op die manier wordt hij een overbodige speler in de selectie en dat baart ook Kompany ongetwijfeld kopzorgen. Of komt er toch nog een bocht?