Belgische aanvaller komt opnieuw helemaal aan de oppervlakte - kan hij het ongelijk van Domenico Tedesco bewijzen?

Michy Batshuayi heeft deze zomer een contract getekend bij Galatasaray. De Belgische aanvaller heeft zich al laten opvallen door al drie doelpunten te scoren met zijn nieuwe team. En daarmee komt hij opnieuw aan de oppervlakte.

Zijn transfer heeft veel ophef veroorzaakt: Michy Batshuayi heeft besloten Fenerbahçe deze zomer te verlaten en bij de grote rivaal Galatasaray te tekenen. In Turkije werd dit gezien als een daad van verraad van de Belg, die eerder al voor Besiktas had gespeeld.

Voorlopig moet worden vastgesteld dat zijn keuze misschien wel de juiste was. Hij scoorde al voor zijn nieuwe team in de competitie en deze woensdag kwam hij van de bank om twee keer te scoren tegen Young Boys uit Bern, waardoor Galatasaray weer in de Champions League kan geloven.

Batshuayi, eeuwige luxe joker?

De carrière van Michy Batshuayi kan door sommige waarnemers als teleurstellend worden beschouwd. Hij brak door bij Standard en maakte indruk bij Olympique de Marseille.

© photonews

Gekocht voor bijna 40 miljoen euro door Chelsea, slaagde Batsman er echter nooit in om indruk te maken bij de Blues, met talloze verhuurperiodes - Dortmund, Valencia, Crystal Palace en daarna Besiktas.

In de zomer van 2022 verliet hij definitief Engeland en tekende bij Fenerbahce. Een keuze om zichzelf opnieuw uit te vinden, die slechts gedeeltelijk succesvol bleek. Ondanks zijn 24 doelpunten vorig seizoen, had hij slechts een status als invaller, ingezet om de wedstrijd te veranderen.

Vergeten bij de Rode Duivels, tot wanneer?

Niet alleen zijn transfer zorgde deze zomer voor veel gespreksstof. Ook zijn niet-selectie voor de Rode Duivels op het EK in Duitsland was onderdeel van vele vragen. Vele waarnemers hebben bondscoach Domenico Tedesco verweten dat hij slechts twee pure aanvallers, Romelu Lukaku en Lois Openda, heeft geselecteerd. Met het bekende resultaat...

© photonews

Terwijl de eerste weer op een keerpunt in zijn carrière staat en dichter bij een transfer naar Napoli komt, slaagt de tweede er nog steeds niet in om door te breken in het nationale team.

Kan Tedesco eindeloos zonder Batshuayi, die indrukwekkende cijfers als luxe joker heeft bij de Rode Duivels (27 doelpunten in 57 wedstrijden)? We zullen het binnenkort weten, al in september, met de wedstrijden van de Nations League...