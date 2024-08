Bij Anderlecht is iedereen - ook Riemer - kritisch voor de eigen prestatie: "Altijd lastig"

Anderlecht won donderdagavond in een desolaat stadion van Dinamo Minsk. En daarmee is eigenlijk alles gezegd, want de prestatie van paars-wit was wederom niet om over naar huis te schrijven. En dat besefte ook Brian Riemer.

Zonder Colin Coosemans was het resultaat heel anders geweest. De doelman moest drie keer goed ingrijpen. Aanvallend was het dan weer ondermaats. “We toonden te weinig kwaliteit aan de bal", bevestigde Riemer bij HLN. "Als je zo'n ploegen uit verband wil spelen, moet je de druk kunnen aanhouden. Ons niveau moet omhoog voor de terugwedstrijd, we mogen meer verwachten. Hopelijk geeft deze zege een boost.” Gelegenheidsaanvoerder Ludwig Augustinsson gaf zijn coach gelijk. De Zweed scoorde wel de enige goal, zijn tweede in twee matchen tijd. Vorig seizoen wist hij geen enkele keer te scoren. “Ik ben zeker blij met de zege, maar over onze prestatie ben ik minder tevreden. We hebben veel technische fouten gemaakt. Dat moet beter, maar in Europa zijn het altijd lastige matchen. Tegen wie je ook speelt.” Al was Augustinsson wel blij dat hij weeral beslissend kon zijn. “Het wordt niet makkelijk om dat gemiddelde aan te houden. (lacht) Natuurlijk ben ik wel blij dat ik de ploeg op die manier kan helpen, maar het moet wel beter. En ik geloof ook dat het beter zál worden. Volgende week spelen we thuis, hopelijk voor een vol Lotto Park. Als we beter doen dan vandaag, dan hebben we een goeie kans om door te stoten.”





