Daar zijn ze ermee! Chelsea gaat eindelijk overstag in dossier Lukaku, Napoli onderneemt al actie

Italiaanse transferspecialisten als Di Marzio melden dat er een doorbraak is in het transferdossier van Romelu Lukaku (31). Napoli en Chelsea hebben naar verluidt een akkoord bereikt over de transfer van de Belgische spits.

De Italianen zouden 35 miljoen euro betalen om Lukaku over te nemen. De aanvaller, die momenteel met het tweede elftal van Chelsea traint, zou bij Napoli een contract tekenen tot en met 2027, met een jaarloon van 6,5 miljoen euro. Lukaku heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag herenigd zou worden met zijn voormalige coach Antonio Conte, die nu aan het roer staat bij Napoli. Deze wens lijkt nu werkelijkheid te worden. Napoli is volgens bronnen al bezig met het plannen van de medische keuringen voor Lukaku, die zouden plaatsvinden in Villa Stuart. Het definitieve akkoord voor de overgang van de Belgische international naar de Italiaanse club zou morgen verwacht worden. Naast de transfervergoeding van 35 miljoen euro, die in drie termijnen zal worden betaald, zou Chelsea ook een percentage ontvangen van een eventuele toekomstige verkoop van Lukaku. Met deze voorwaarden is Lukaku nu zeer dicht bij een overstap naar Napoli, waarmee hij zijn wens voor een nieuwe uitdaging en een hereniging met Conte kan vervullen.